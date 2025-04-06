تواصل عملية البحث عن الغريق بواد جدرة في سوق أهراس

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاحد، بتواصل عملية البحث عن الشخص الغريق بوادي جدرة، في بلدية سوق أهراس، لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح المصدر نفسه، أن فرق دعم وصلت من عدة ولايات على غرار أم البواقي، قالمة، الطارف، عنابة، خنشلة. قسنطينة، باتنة وسكيكدة، وهذا لتعزيز جهود البحث عن الغريق.

كما قدر العدد الإجمالي للغطاسين بـ 36 غطاس.

يشار ان مصالح الحماية المدنية لسوق أهراس سجلت بتاريخ 04/04/2025 حالة غرق شاب بواد جدرة.

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