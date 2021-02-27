تواصل عملية البحث عن الفكاهي “فكرينيو” في غابة كانستال بوهران

تتواصل عملية البحث عن المفقود بن شنان فكري، والمعروف على مواقع التواصل الإجتماعي بـ”فكرينيو”، في غابة كانستال بوهران.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تم تسخير عدة إمكانيات بشرية ومادية للبحث عن الشاب الذي يبلغ من العمر 24 سنة.

وتجري عملية البحث، تحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية العقيد سويكي محفوظ، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني.

وتم تسخير لعملية البحث، كل من الفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة والمتكونة من 3 مدربين و3 كلاب.

بالإضافة إلى فرقة البحث والتدخل في الأماكن الصعبة والوعرة، وكذا 100 عون تدخل بمختلف الرتب.

وخرج الشاب المعروف بفيديوهاته الفكاهية، يوم الأربعاء الماضي، على الساعة الثامنة والنصف صباحا لأجل القيام بالرياضة.

وكان “فكرينيو”، حسب عائلته، ذاهب الى غابة كاناستال في وهران، على متن سيارة من نوع “بولو بيضاء اللون”.