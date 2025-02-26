تواصل عملية البحث عن عون الحماية المدنية المفقود بعين تموشنت

أعلنت مصالح الحماية المدنية لعين تموشنت، عن تواصل عملية البحث عن عون الحماية المدنية المفقود الذي جرفته مياه واد عبابسة، ببلدية حمام بوحجر.

وأوضحت المصالح فسها أن العملية مستمرة في يومها الرابع، مع تكثيف العتاد والتعداد. وبمشاركة أيضا فرقة تابعة للجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري وسكان المنطقة المجاورة للوادي وذلك بتمشيط طول الوادي.

كما سخّرت الحماية المدنية، 523 عونًا بمختلف الرتب من ولايات عين تموشنت، معسكر، وسيدي بلعباس. وسيتم وصول دعم إضافي من ولايات غليزان، تيارت، سعيدة، تيسمسيلت، مستغانم، الجلفة، والمدية.

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