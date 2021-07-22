تواصل عملية التلقيح عبر جميع المراكز الطبية الجهوية لسوناطراك

تتواصل حملة التلقيح الوطنية، التي أطلقها مجمع سوناطراك، على مستوى جميع المراكز الطية الجهوية التابعة له، عبر كامل التراب الوطني.

وجاء في بيان للمجمع، اليوم الخميس: “في ظل الوضع الوبائي الصعب الذي تمر به البلاد، تتواصل حملة التلقيح الوطنية التي أطلقتها مؤسسة سوناطراك على مستوى جميع مراكزها الطبية الجهوية و هذا عبر كامل التراب الوطني”.

وشدد البيان، على ضرورة التقيد بالحواجز الوقائية بما فيها إجبارية الارتداء الصحيح للقناع الوقائي والتباعد الجسدي، لتفادي الإصابة بهذا الوباء.