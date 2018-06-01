تواصل عملية شحن 285 الف طن من النفط الخام بميناء بجاية

انطلقت اليوم الجمعة من ميناء بجاية عملية شحن 285 الف طن نفط خام من على متن ناقلة النفط لسوناطراك “مصدر”.

وهي ما يعادل 2 مليون برميل شحنت عند ارتفاع المنصة البحرية التي تقع 5 كيلومترات من الشاطئ حسب إدارة الميناء.

وتعد عملية الشحن هذه بمثابة عودة خدمة هذه العوامة بعد عدة أشهر من التوقف.

والتي ستتم على مدار اربعة ايام وتوجه الى زبون مقره في الهند.

وتكرس بشكل أساسي إعادة تزويد ناقلات النفط الكبيرة بأكثر من 80 الف طن.

انجزت المنشئة سنة 2005 من منظور زيادة الصادرات المحلية و قد قامت بالعديد من العمليات المماثلة.

ولكنها المرة الأولى التي تستضيف فيها مبنىً وطنيًا يعد أيضًا من بين أكبر الناقلات العملاقة في العالم.

وتعد ناقلة “مصدر” من نوع الناقلات الكبيرة جدا يبلغ طولها 333 مترا وعرضها 60 مترا.

وهي واسعة تقريبا مثل ثلاثة ملاعب كرة القدم.

ويمكنها تحميل ما يصل إلى 2.2 مليون طن نفط دفعة واحدة، أي ما يعادل يومين من الإنتاج المحلي.

وقد تم بناؤها في ورشة بناء سفن صينية-يابانية ومقرها في الصين.

وتم تسليمها إلى سوناطراك في أكتوبر 2007 بهدف ضمان 50 بالمائة من صادرات النفط الخام والمكثفات خاصة نحو الأسواق الآسيوية.

وتجري عملية الشحن في ظروف تقنية وجوية جيدة تضمنها معدات ووسائل الميناء التي جندت أربعة قوارب من بينها ثلاثة للرسو.