تواصل فعاليات الدورة التكوينية للاعبين الدوليين السابقين للحصول على شهادات “CAF-A”

تتواصل فعاليات الدورة التكوينية للاعبين الدوليين السابقين، للحصول على شهادات “CAF-A”، بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وحسب بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي، فقد تم تخصيص الجلسة الصباحية لنهار اليوم للجزء النظري. تحت إشراف المكون المعتمد لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بوعلام لاروم. ركز فيها على المفاهيم التقنية والتكتيكية.

خلال فترة بعد الظهيرة، تم إجراء حصة تطبيقية على إحدى أرضيات المركز. بمشاركة شبان فريق سيدي موسى، بهدف تحويل المفاهيم النظرية إلى ممارسات عملية.

واختُتم البرنامج خلال المساء بحصة تقييمية شملت متابعة أداء المتربصين بهدف تعزيز معارفهم الكروية.