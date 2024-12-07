تواصل فعاليات المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة في يومه الأخير

تتواصل اليوم السبت، فعاليات الطبعة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

وتعرف هذه التظاهرة في يومها الثالث والأخير إجراء العديد من النشاطات أبرزها قمة الذكاء الاصطناعي التي تجمع خبراء وصناع القرار في المجال.

كما يتخلل برنامج اليوم الأخير أيضا، زيارة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، لمعرض المؤسسات الناشئة.

كما سينظم مجلس الذكاء الإصطناعي بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ومشاركة عدة وزارات أخرى، ندوة حول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وقد عرف اليوم الثاني من المؤتمر، أمس الجمعة، انعقاد القمة الوزارية الإفريقية للمؤسسات الناشئة، برئاسة واضح، في جلسة مغلقة.

وناقش فيها الوزراء الأفارقة المشاركون، برنامج الأمانة العامة للمؤتمر وورقة طريق تواكب الاستراتيجية الإفريقية للذكاء الاصطناعي.

كما تم عقد جلسة نقاش بعنوان “بناء الجسور: دور الجالية الجزائرية والإفريقية”.

والتي أكد من خلالها كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، “بأن الجزائر ملتزمة بتعزيز التعاون الإفريقي المشترك. في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، باعتبارها ركائز أساسية للنهوض بإقتصاد المعرفة في القارة”.

وعرف اليوم الثاني من التظاهرة أيضا تنظيم عدد من الورشات واللقاءات والمحاضرات.

وينظم التظاهرة، التي تقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، والتي تختتم فعالياتها مساء اليوم، كل من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والمسرع العمومي “ألجيريا فنتشر”.