تواصل لقاءات الوفد الجزائري بقمة Select USA.. مباحثات لتعزيز الشراكة مع مسؤولين أمريكيين

تتواصل لليوم الثالث على التوالي أنشطة رؤساء المؤسسات الجزائريين المشاركين في قمة الاستثمار “Select USA”، برئاسة كمال مولى، رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (CREA).

وفي الفترة الصباحية، التقى الوفد بـ كريستوفر لانداو، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، الذي أعرب عن ارتياحه لمشاركة الجزائر في هذا الحدث الهام.

وجرت المحادثات بحضور صبري بوقادوم، سفير الجزائر بواشنطن، إلى جانب كمال مولى، وأعضاء من المكتب التنفيذي للمجلس، كما شارك فيها مارك شابيرو، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة في الجزائر.

وعبّر كريستوفر لانداو، عن رضاه عن نتائج زيارته الأخيرة إلى الجزائر، والتي استُقبل خلالها من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدا رغبته في تطوير التعاون الجزائري-الأمريكي.

وركّز ممثلو الجانب الجزائري على الشعب الصناعية ذات الإمكانات الاقتصادية القوية والمحتوى التكنولوجي العالي، التي قد تهم المستثمرين الأمريكيين. على غرار الطاقة، والفلاحة، وإنتاج المواد الأولية للصناعة الصيدلانية، والتكنولوجيات الحديثة، وقطاع المناجم، في ظل قانون المناجم الجديد.

كما أعربوا عن رغبتهم في رؤية الشركات الأمريكية تنوّع استثماراتها وتشارك في المشاريع المهيكلة الكبرى الجاري تنفيذها في البلاد.

وبعد المشاركة في الجلسة العامة، التقى أعضاء الوفد بـ كيفن ستيت، حاكم ولاية أوكلاهوما. وتركزت النقاشات حول المقومات الاقتصادية لهذه الولاية، ومناخ الاستثمار في الجزائر، وفرص الشراكة التي يمكن تجسيدها بين الشركات الجزائرية ونظيراتها في أوكلاهوما، وذلك بحضور عدد من المسؤولين السامين في هذه الولاية.