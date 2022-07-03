قناة النهار تواصل منافسات رفع الأثقال في اليوم الثامن من الألعاب المتوسطية بقلم قناة النهار نشر في 03 جويلية 2022 - 11:31 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 14 0 تواصل منافسات رفع الأثقال في اليوم الثامن من الألعاب المتوسطية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Co5fb ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران اقرأ أيضا إن صالح ورڤان ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم قناة النهار 26 جوان رئيس الإتحادية الجزائرية للسباحة : كل السباحين الجزائريين لي عندعم خبرة كلهم في النهائيات قناة النهار 02 جويلية "والد المترشحة المقصية بسطيف :" بنتي راحلها الباك وراهي في المستشفى قناة النهار 16 جوان مالية: لا ضرائب من جيب المواطن بقانون المالية التكميلي 2022 قناة النهار 21 جوان المناصر "كادي": 12 سنة ونحن نتبع المنتخب الوطني في تنقلاته بأموالنا الخاصة قناة النهار 22 جوان أمين الأندلسي: نقل الحجاج من قبل الجوية الجزائرية ليس تجاريا الوطني 15 جوان الملاكمة خليف حجيلة تفوز في النهائي وتتوج بالذهبية أمام المغربية رهادي في وزن 60 كلغ قناة النهار 01 جويلية وسيلة كاوس: هدفي لم يكن الشهرة إنما توفير العيش الكريم لأبنائي قناة النهار 15 جوان أولياء يتطلعون لمعدلات جيدة في البكالوريا..ماجيبش الباك وخلاص قناة النهار 13 جوان الناخب الوطني جمال بلماضي حاضر في المنصة الشرفية لملعب وهران في حفل الإفتتاح قناة النهار 25 جوان