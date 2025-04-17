تواصل الفضائح.. “الكاف” تعاقب شباب قسنطينة واتحاد العاصمة!

عاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، كلاًّ من شباب قسنطينة واتحاد العاصمة بغرامات مالية كبيرة، على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة الفريقين في منافسة كأس “الكاف”.

وأدانت “الكاف” شباب قسنطينة بسبب سوء السلوك واستخدام الشماريخ خلال المواجهة التي جرت يوم 1 أفريل 2025. وتم تغريم النادي بـ15 ألف دولار أمريكي. بالإضافة إلى دفع 10 آلاف دولار أمريكي. و هي غرامة سابقة صدرت في 24 ديسمبر 2024، كانت معلّقة.

إلى جانب ذلك، قررت لجنة الانضباط على مستوى “الكاف” معاقبة فريق اتحاد العاصمة بمباراة واحدة دون جمهور مع وقف التنفيذ لمدة سنة. مع غرامة مالية بـ 25 ألف دولار امريكي.

وحسب بيان “الكاف”، فإن نادي “سوسطارة” خرق المادتين 82 و83 من القانون التأديبي والمادتين 32 و35 من لائحة الأمن والسلامة.

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