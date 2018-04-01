توافد أزيد من 5 آلاف طفل على القافلة الثقافية بتسمسيلت

شهدت القافلة الثقافية الأولى “بهجة وفرحة الأطفال” التي أختتمت فعالياتها اليوم الأحد بتيسمسيلت توافد أزيد من 5 آلاف طفل.

وأوضح رئيس مصلحة نشاطات الشباب كمال محروق، على هامش الحفل الختامي لهذه القافلة الذي أقيم بدار الشباب “بويليس اعمر”.

بأن العروض البهلوانية والسحرية والترفيهية قد شهدت لوحدها توافد أكثر من 3 آلاف طفل.

وتم تقديم هذه العروض من طرف فرق فنية من ولايات الجزائر وعنابة وتيارت، وسبقتها حملة ترويجية لإستقطاب الجمهور .

كما شهدت الحفلات الغنائية التثقيفية والتحسيسية التي انتظمت بالمناسبة أزيد من ألفي طفل ممن إستمتعوا بأغاني مختلفة أدتها وجوه فنية محلية.

للإشارة تضمنت هذه القافلة المنظمة طيلة 10 أيام بالتعاون مع عدد من الجمعيات الثقافية والفنية من ولايات الجزائر وتيارت وعنابة.

كذلك تم تنظيم زيارات تضامنية لفائدة الأطفال المرضى بالمؤسسات العمومية الإستشفائية لتيسمسيلت.

وثنية الحد وبرج بونعامة تم خلالها تقديم عروضا بهلوانية وتوزيع هدايا وألعاب.