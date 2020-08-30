توافد أكثر من نصف مليون مصطاف على شواطئ مستغانم خلال 48 ساعة

كشفت مديرية الحماية المدنية لولاية مستغانم، اليوم الأحد، توافد أزيد من نصف مليون مصطاف على الشواطئ المفتوحد للسباحة في الولاية خلال يومي الجمعة والسبت.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان المديرية الولائية، فإن جهاز حراسة الشواطئ الـ 39 المفتوحة للسباحة، سجل توافد حوالي 533 ألف مصطاف يومي الجمعة والسبت الماضيين.

كما تم تسجيل أزيد من 140 تدخل للإسعاف والإنقاذ والإجلاء نحو المراكز الصحية، أين تم إنقاذ 80 شخصا من الغرق وانتشلت جثث 6 أشخاص غرقوا في مناطق صخرية وممنوعة من السباحة.

وأوضح بيان المديرية بأن المتوفين هلكوا في بلديات مستغانم بكل من شاطئي “المطربة” و”سيدي لخضر” شرق الميناء الصغير و”أولاد بوغالم” شرق “بحارة”.

مضيفا بأن فرقة الغطّاسين وأعوان الوحدة البحرية يواصلون البحث عن غريق سابع مفقود منذ مساء أمس في المنطقة الصخرية ممنوعة السباحة غرب شاطئ “خروبة” شرق مدينة مستغانم.

للإشارة، فقد تم تسجيل 9 حالات غرق في مناطق صخرية ممنوعة السباحة بالقرب من شواطئ عين إبراهيم، الكاف لصفر، الميناء الصغير، بحارة وبين أوريعة وإستيدية وبشاطئ المطربة الذي لم يفتح للسباحة هذا الموسم ببلدية مستغانم.