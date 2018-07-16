توافد قرابة مليوني مصطاف على شواطئ مستغانم منذ بداية الموسم

سجلت ولاية مستغانم توافد مليون و690 مصطاف منذ بداية موسم الاصطياف في الفاتح جوان الماضي.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد وصل عدد المصطافين على 36 شاطئا مفتوحا للسباحة بمستغانم خلال شهر جوان الماضي.

510 ألاف مصطاف في مقابل مليون و450 ألف مصطاف في الفترة الممتدة بين 1 و15 جويلية الجاري.

حيث قام جهاز حراسة الشواطئ خلال هذه الفترة ب921 تدخلا مما مكن من إنقاذ 488 مصطاف.

وأيضا إسعاف 200 آخرين في عين المكان وتحويل 114 مصطاف نحو المراكز الصحية والمؤسسات الاستشفائية القريبة.

في حين تم تسجيل 4 حالات غرق كما سخرت مديرية الحماية المدنية لذات الولاية أزيد من 500 عون لجهاز حراسة الشواطئ

من بينهم 105 منقذ مهني و10غطاسين محترفين و32عون طبي وشبه طبي و360 منقذ موسمي على مستوى 36 شاطئا مفتوحا للسباحة.