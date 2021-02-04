توافد قرابة 10 آلاف زائر على حديقة التجارب الحامة في اليوم الأوّل من إعادة فتحها

إستقطبت حديقة التجارب الحامة بالجزائر العاصمة قرابة 10 آلاف زائر في اليوم الأول بعد إعادة إفتتاحها أمام الزوّار.

وقال عبد الكريم بولحية في تصريح “لوأج”، أن عدد زوار حديقة التجارب الحامة بلغ 9738 شخص خلال اليوم الأول من اعادة فتحها.

وأوضح أن الزوار إستمتعوا بما يزخر به الفضاء الطبيعي من مسالك نباتية وحديقة الحيوانات مع بالحرص على التقيد “التام” بتدابير الوقاية.

وأشار بولحية، إلى أن الفترة الصباحية عرفت توافد قرابة 2700 زائر، فيما تجاوز عددهم 7 آلاف زائر خلال الفترة المسائية.

وأوضح أن هذا الرقم يدل على أهمية الموقع الذي تحتله حديقة الحامة في قائمة الوجهات المفضلة للترفيه والاسترخاء.

وأكد بولحية، أنه تم ضبط بروتوكول صحي تمثل في تكثيف عمليات التعقيم ومراقبة إلزامية إرتداء القناع الواقي واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.

كما أن إدارة الحديقة تخضع الزوار عند المدخلين الرئيسيين للحديقة إلى جهاز قياس درجة الحرارة.

كماتم توزيع الاعوان على امتداد الحديقة لمراقبة مدى احترام التعليمات الصحية والبيئية.