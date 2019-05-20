توافد كبير للجمهور على ليالي المدية لمنشدي الشارقة‎

تحتضن دار الثقافة، حسان الحساني، بالمدية، فعاليات، ليالي المدية لمنشدي الشارقة، والتي تعرف اقبالا كبيرا من الجمهور.

فبعد اليوم الافتتاحي الذي نشطه عبد الحميد بن سراج، كان الموعد سهرة أمس الأحد، مع حفل انشادي، أحياه المتوج في مسابقة منشد الشارقة سابقا، نجيب عياش.

حيث أدى عياش، وصلات انشادية بصوت ابداعي، انسجم مع كل المقامات الصوتية، تاركا انطباعا حسنا لدى الجمهور.

وعبر الحاضرون للسهرة الثانية، عن استحسانهم لتنظيم مثل هذه السهرات الراقية، تزامنا مع شهر رمضان الفضيل.

وقال أحد الحضور، لإذاعة المدية، “أن السهرة كانت رائعة جدا، بالجمهور الذي تجاوب مع فن الإنشاد، نشكر نجيب عياش، والفرقة المساعدة له”.

ومن جهته، قال المنشد نجيب عياش، أن الاجواء الايمانية مميزة في هاته السهرات الروحانية، وأنه جد مسرور بهاته السهرة المباركة.

وتمنى المنشد، أن تتواصل هذه السهرات، كل سنة، مع هاته الروحانيات والإيمانيات.