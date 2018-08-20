توافد كبير للجمهور في ختام برنامج “جزايراما”

سُجّل توافد كبير للجمهور العاصمي أثناء السهرة الأخيرة للبرنامج الموسيقي “جزايراما” من خلال حفل كبير نشطه سهرة أمس الاحد المغني “لالجيرينو”.

و جاء هذا الحفل المنظّم بساحة رياض الفتح اختتاما للقافلة الفنية التي بادر بها الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة.

والّتي شهدت أكثر من 600 حفل منذ 12 جويلية الأخير. وحضر أكثر من 10.000 شخص أمس الأحد إلى الحفل الذي نشطه أحد الفنانين. ذائعي الصّيت ألا و هو “لالجيرينو” الّذي قدم مجموعة من أغانيه على غرار “باينة” و “واش داني”.

كما استمتع الجمهور بالعرض الموسيقي بصوت النجم الصاعد لأغنية الراي مجيد حاج ابراهيم، و هو ابن أخ ملك الراي خالد حاج براهيم.

حيث قدّم عدّة أغاني على غرار “يمينة” و “عبد القادر يا بوعلام” و “هي لي بغات”.

و اختتم البرنامج الصّيفي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الّذي برمج مجموعة من الحفلات جابت العديد من مدن الوطن.

على غرار مستغانم و البويرة و تيزي وزو والجزائر العاصمة و قسنطينة و المسيلة و وهران، مساء أمس الأحد.