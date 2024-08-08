توافق جزائري نيجيري لتنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

أبرزت الجزائر والنيجر، بنيامي، توافقهما بشأن ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. الذي يربط بين نيجيريا، النيجر والجزائر.

وحسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم، أنّ اللقاء الذي جمع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير البترول النيجري، مامان مصطفى باركي باكو، شكّل فرصة للتأكيد مجددا على مواصلة الإجتماعات التنسيقية لدراسة جوانب مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP”.كما جرى الإطلاع على وضعية تنفيذ القرارات المتخذة خلال اللقاءات التي جمعت الوزراء الثلاثة المسؤولين عن المحروقات لكل من الجزائر والنيجر ونيجيريا. والذي كان آخرها المنعقد في جويلية 2022 بالجزائر العاصمة.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء كلّل بالإمضاء على مذكرة تفاهم بين الجزائر، النيجر ونيجيريا. للتأكيد مجددا على التزام الدول الثلاث لمواصلة واستكمال أعمال فرق الخبراء لتجسيد هذا المشروع الإستراتيجي. والتأكيد بقوة على رغبة الأطراف المشاركة في المضي قدما في تحقيقه.

للإشارة فإن اللقاء يدخل في إطار زيارة العمل التي قام بها وزير الطاقة والمناجم، إلى النيجر، وشهد حضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي. القائم بأعمال سفارة الجزائر بنيامي، المديرة العامة لسوناطراك الدولية للاستكشاف وإنتاج النفط (SIPEX). إضافة إلى إطارات الوزارة ومجمع سوناطراك.