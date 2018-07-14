توافق في الأمم المتحدة على أول ميثاق  عالمي للهجرة

أكملت الجمعية العامة للأمم المتحدة عملية وضع نص ميثاق عالمي للهجرة الآمن والمنظمة والمنتظمة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتفاوض فيها الدول الأعضاء على اتفاق يغطي جميع أبعاد الهجرة الدولية بشكل شامل.

ويشكل الاتفاق الآن أساساً لتحسين الإدارة والفهم الدولي للهجرة والتصدي للتحديات المرتبطة بالهجرة وتعزيز إسهام المهاجرين والهجرة في التنمية المستدامة.

ووصف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاكي هذا الميثاق بأنه “لحظة تاريخية”.

مشيرًا إلى أن المفاوضات الدولية المفتوحة والشفافة والشاملة حول الهجرة التي استمرت لأكثر من 18 شهراً.

أدت إلى حوار وتعلم لم يسبق لهما مثيل من قبل جميع المشاركين بشأن واقع الهجرة الدولية.

واعتبر ان الهجرة قضية قائمة وستظل كذلك خلال السنوات القادمة.

مشيرا إلى أنه إذا كان الميثاق العالمي ليس ملزما فإنه يتيح إمكانات هائلة في إيجاد توازن في مجال الهجرة.