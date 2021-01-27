توبا بويوكستين الأعلى أجرا بين نجمات تركيا بعد انضمامها لإبنة السفير

أصبحت الممثلة التركية، توبا بويوكستين، أغلى نجمة في تركيا، بعد انضمامها إلى بطولة المسلسل التركي الشهير “إبنة السفير“.

ووصلت توبا بويوكستين إلى بودروم لبداية تصوير أولى مشاهدها ضمن أحداث الموسم الثاني من المسلسل، بعد انسحاب بطلته نسليهان أتاغول بسبب حالتها الصحية.

وكانت توبا قد صوّرت أول يوم لها داخل العمل لتشارك به جمهورها عبر صفحتها الرسمية على الانستغرام.

هذا وستتقاضى توبا، 200 ألف ليرة تركية مقابل الحلقة الواحدة في مسلسل “إبنة السفير”، لتكون الأعلى أجراً بين نجمات تركيا في الموسم الحالي.

وكانت توبا قد تواصلت مع جمهورها عبر مباشر من داخل موقع التصوير قبل عرض حلقتها الأولى من المسلسل.

وتحدّثت توبا عن حالة نسليهان الصحية وأنها اضطرّت لترك المسلسل بناءً على طلب الأطباء.

وأكدت الفنانة، أن الكثير من فريق عمل مسلسل “إبنة السفير” أصدقاؤها وقد استقبلوها استقبالاً حافلاً.

هذا وستظهر توبا في شخصية جديدة بعيداً عن شخصية ناري التي قدمتها نسليهان أتاغول.