توبة أساسي وينهزم رفقة فريقه في الدوري التركي

إنقاد الدولي الجزائري، احمد توبة، اليوم السبت، للهزيمة رفقة فريقه باشاك شهير ضد الخضم إسطنبول سبور، في الجولة 29 من البطولة المحلية.

وعرفت المواجهة مشاركة الدولي الجزائري توبة في اللقاء أساسيا لغاية الدقيقة 61 من الشوط الثاني، وتلقى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+7 من الشوط الأول.

كما نال المدافع أحمد توبة علامة 6.5 في اللقاء، وفاز في 5 صراعات ثنائية من أصل 9 وصراع ثنائي وحيد من أصل 5 من 61 لمسة في اللقاء.