توبة : “أشكر مسؤولي ميشلين على ثقتهم في إمكانياتي”

أبدى الدولي الجزائري، أحمد توبة، اليوم الأربعاء، سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي ميشلين الذي سيخوض معه تجربة جديدة في الدوري البلجيكي.

وشكر مدافع الخضر المسؤولين عن النادي البلجيكي على منحه الثقة الكاملة لقيادة زملائه الجدد في الفريق خلال الموسم القادم. وكتب في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” عقب ترسيم التحاقه: ” أشكر المسؤولين على الثقة الكبيرة التي وضعوها في شخصي. و الفرصة التي منحوني إياها، أنا جاهز لأقوم بواجبي في الفريق”.

و أضاف توبة: “سأعمل ما في وسعي لدعم التشكيلة وتحقيق إنجازات للفريق”.

للإشارة، انتقل توبة إلى الفريق البلجيكي على شكل إعارة. قادما من نادي باشاك شهير إسطنبول التركي، مع إمكانية شراء العقد نهائيا.

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