توبة: “سعيد بأول ظهور لي في السيري “أ””

أبدى الدولي الجزائري أحمد توبة، سعادته الكبيرة، بتسجيل أول ظهور له في الدوري الإيطالي، عقب مشاركته في مباراة ناديه ليتشي، أمام مونزا.

وشنر توبة، اليوم الإثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تيوتر”، قال فيها: “سعيد بخوض أول دقائق لي في الدوري الإيطالي”.

كما أرفق الدولي الجزائري هذه التغريدة، بصور له من مشاركته بديلا في المباراة الأخيرة لناديه ليتشي، أمام فريق مونزا، والتي انتهت بالتعادل الايجابي (1-1).

يذكر أن أحمد توبة، انتقل الميركاتو الصيفي المنقضي، إلى نادي ليتشي، على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادما من فريق باشاك شهير التركي.