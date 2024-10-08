توبة: “سعيد بالعودة إلى الخضر وجاهز لتقديم الإضافة أمام التوغو”

عبّر المدافع الدولي، أحمد توبة، عن سعادته بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني. بعد غياب طويل.

حيث غاب مدافع نادي ميشلن البلجيكي عن صفوف الخضر، منذ إقصاء رفقاء القائد رياض محرز، من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون 2024.

وصرّح المدافع، أحمد توبة، اليوم الثلاثاء، خلال المنطقة المختلطة لوسائل الإعلام، بمركز التحضيرات بسيدي موسى: “أنا سعيد بالعودة إلى المنتخب وجاهز لمواجهتي التوغو، آمل أن نواصل على المنوال نفسه في تصفيات الكان”.

وأضاف المتحدث: “تعداد الخضر لم يتغير بنسبة كبيرة، أعرف غالبية اللاعبين ونعمل على إدماج الجدد في أجواء المنتخب الوطني”.

وختم المدافع أحمد توبة تصريحاته: “الأجواء جيدة داخل التربص، نستهدف الفوز في مواجهتي التوغو، وأنا جاهز لتقديم الإضافة”.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني نظيره التوغولي يوم الخميس بملعب 19 ماي 1956 بعنابة. بداية من الساعة الثامنة مساء، في إطار الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.