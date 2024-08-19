توبة :” شرف كبير لي المشاركة في زيارة الأطفال المرضى باسطنبول”   

شكر الدولي الجزائري أحمد توبة القنصل الجزائري بإسطنبول محمد مريمي على دعوته لزيارة الأطفال في مستشفيات تركيا.

وقال أحمد توبة عن الدعوة، عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، اليوم الاثنين، “أود أن أشكر القنصل الجزائري بإسطنبول السيد محمد مريمي و كذلك مسؤول البروتوكول على دعوتي لهذه المبادرة الرائعة”.

كما أضاف مدافع الخضر “لقد كان لي شرف المشاركة في هذه الخطوة الخيرية، الأمر أثر في كثيرا لرؤية هؤلاء الأطفال بهذه الشجاعة”. وأردف “إن ابتساماتهم هي أشعة الشمس الحقيقة، كما أن صمودهم في مواجهة الشدائد هو مصدر إلهام،شكرا للجميع الذي ساهموا في هذا اليوم و في حياتهم اليومية”.

وختم توبة “الأمر متروك لكم أيها الأطفال لمواصلة القتال بنفص التصميم، أنتم لستم وحدكم، نحن جميعا إلى جانبكم”.

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