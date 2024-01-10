توبة : “نتواجد وسط ظروف مريحة في بواكي”

أبدى الدولي الجزائري أحمد توبة رضاه التام لظروف الإقامة المتوفرة في مدينة بواكي الإيفوارية التي وصفها بـ “الجميلة”.

وقال أحمد توبة في فيديو نشره عبر الصفحة الرسمية له، اليوم الأربعاء، يؤكد جمال المدينة “سلام أصدقائي، نتواجد وسط ظروف مريحة و جيدة، بصراحة مدينة بواكي ما شاء الله”.

كما أضاف توبة “التحقنا بمدينة بواكي الجميلة”.

للإشارة حل المنتخب الوطني اليوم الأربعاء ببواكي الإيفوارية حيث قاموا بأول حصة تدريبية وسط أبواب مغلقة.

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