توبة هداف في ودية باشاك شهير وقاسم باشا

ساهم مدافع الخضر، أحمد توبة، في الفوز الذي حققه ناديه إسطنبول باشاك شهير التركي، مساء أمس الثلاثاء، في لقاء ودي جمعه بنادي قاسم باشا، استقر على نتيجة 3-2.

وبرمج الطاقم الفني لباشاك شهير، المواجهة الودية، في إطار التحضيرات الخاصة بمواجهة ربع نهائي كأس تركيا، المقررة الثلاثاء القادم، أمام غلطة سراي.

وكشف موقع “فوتو ماك” التركي، بأن الدولي الجزائري، سجل الهدف الأول لفريقه، بينما تداول على تسجيل الثنائية الأخرى كل من البرازيلي جواو فيغويردو والبلجيكي عدنان يانوزاي.