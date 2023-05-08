توبة يتعرض لخسارة رفقة باشاك شهير ضد غالاتاسراي

شارك الدولي الجزائري، أحمد توبة، في مواجهة فريقه باشاك شهير ضد غالاتاسراي، برسم الجولة 31 من الدوري التركي الممتاز.

وعرف اللقاء، مشاركة لاعب الخضر أحمد توبة، أساسيا من جانب فريقه، ولطيلة التسعين دقيقة، ونال علامة 5.9 في المواجهة، التي خسرها ضد غالاتاسراي بهدف نظيف.

من توقيع مهاجم غالاتاسراي الدولي الأرجنتيني، ماورو إكاردي في الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

وتجمد رصيد باشاك شهير في المركز الخامس في الدوري التركي، برصيد 51 نقطة، مبتعداً عن المراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية بـ16 نقطة.