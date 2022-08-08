توبة يحقق الفوز في أول مباراة له مع باشاك شهير

سجل الدولي الجزائري أحمد توبة، اليوم الإثنين، انطلاقة موفقة في الدور التركي، رفقة ناديه الجديد باشاك شهير.

وبدأ توبة، هذه المباراة التي جمعتهم بالضيف قاسم باشا، ضمن الدوري التركي الممتاز، من على دكة البدلاء

كما سجل الدولي الجزائري دخوله في الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء، أين كان فريقه متقدما في المنتحية برباعية كاملة.

وانتهت هذه المباراة بفوز أحمد توبة، وناديه باشاك شهير، برباعية نظيفة، على حساب منافسهم قاسم باشا.