توبة يخسر نهائي كأس تركيا ضد فنربخشة

خسر المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة، أمس الأحد، نهائي كأس تركيا رفقة فريقه باشاك شهير، ضد الخصم فنربخشة بثنائية نظيفة.

وشارك مدافع الخضر توبة أساسي في اللقاء لغاية الدقيقة 77 من الشوط الثاني من المواجهة، ونال علامة 6.3 كتنقيط.

ورغم تلقي باشاك شهير هدفين في اللقاء، قدم المدافع توبة دوره الدفاعي، بإبعاد الكرة من الخصم مرتين، وفاز بخمس صراعات ثنائية في اللقاء.

كما لمس لاعب الخضر أحمد توبة الكرة في 46 مرة، وقدم 40 تمريرة ناجحة في اللقاء.