توبة يدعم الخضر و يؤكد وفائه للألوان الوطنية

قام الدولي الجزائري أحمد توبة بتويجه رسالة دعم إلى اللاعبين قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة الحاسمة أمام كوت ديفوار بملعب جابوما بالكاميرون.

ووضع توبة صورة للثلاثي رايس وهاب مبولحي وعيسى ماندي إلى جانب رامي بن سبيعيني ويوسف بلايلي، كما عنون التغريدة بـ “الله يسهل” مع وضع إيموجي للعلم الوطنية ورمز المحبة.

يذكر. ان توبة لم يتواجد في التشكيلة التي تنقلت إلى الكاميرون للمشاركة في كأس افريقيا بالنظر إلى الخيارات للمدرب جمال بلماضي.