توبة: “يشرفني اللعب للمنتخب الجزائري.. وغياب الجمهور خسارة كبيرة”

جدد مدافع المنتخب الوطني أحمد توبة تمسكه بالجزائر، بعد لإشاعات التي روجت مؤخرا عن تراجعه عن قراره وتفضيله للمنتخب البلجيكي الذي حاول إنتدابه، حيث أكد مدافع نادي فالفيك الهولندي أنه يتشرف بحمل ألوان المنتخب الجزائري، فيما تحسر عن غياب الجماهير بسبب الإجراءات الصحية بسبب فيروس كورونا.

وتحدث توبة عن مواجهة منتخب مالي على هامش المنطقة المختلطة بين اللاعبين ووسائل الإعلام خلال آخر حصة تدريبية بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

“منتخب مالي هو منتخب كبير ومعروف ، ونحن نعطي كل منتخب قيمته، وما علينا سوى مواصلة العمل من أجل الفوز بهذه المباراة، المجموعة جاهزة، وسنلعب مباراة بمباراة وسنتحدث لاحقا عن المواجهة الثالثة أمام المنتخب التونسي”

وأضاف: “يشرفني اللعب للجزائر، لكن للأسف غياب الجمهور عن المدرجات”.

وفيما يخص المنافسة على المكانة الأساسية قال طوبة: “الجميع هنا متواجد من أجل اللعب، كل ما يهم أن نعمل بجد لكن في الأخير المدرب هو من يحدد من يشارك”.