توبة يفوز ويتصدر مجموعته في دوري المؤتمرات الأوروبي

شارك الدولي الجزائري أحمد توبة، أمس الخميس، في فوز فريقه إسطنبول باشاك شهير، ضد هارتس الإسكتلندي بثلاثية مقابل هدف.

وشارك لاعب الخضر توبة في لقاء فريقه أساسيا، ولعب كامل أطوار اللقاء، ونال نقطة 7.1 في اللقاء.

وبهذا الفوز تصدر توبة مجموعته الأولى بدور المجموعات لدوري المؤتمرات الأوروبية رفقة فريقه إسطنبول باشكهير برصيد 13 نقطة.