توبة ينتفض في وجه الإشاعات: “التزموا الصمت”

انتفض الدولي الجزائري أحمد توبة في وجه الإشاعات التي لاحقته بشأن رفضه استدعاء المنتخب الوطني.

ى أحد التعليقات على منصة “إكس” اليوم الخميس على أساس أن توبة رفض استدعاء المنتخب الوطني هذا الشهر لأجل التركيز مع فريقه.

وكتب مدافع ليتشي “تشويه السمعة مرة أخرى ومجددا، ألم تلموا من ذلك ؟ إذا لم تجد شيئا لنشره فالتزموا الصمت أحسن”.

كما أضاف “سأعترف بالأمر الصحيح في تغريدتكم هو أنني شخص مهذب والحمد لله، شكرا لكل من يساندني وصحا فطوركم”.