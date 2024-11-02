توبة ينقذ ميشيلن من خسارة مُحققة أمام يونيون سانت جيلواز

أنقذ المدافع الدولي الجزائري، أحمد توبة، فريقه ميشلين، اليوم السبت، من خسارة محققة أمام المنافس يونيون سانت جيلواز.

في إطار المواجهة التي تندرج ضمن فعاليات الجولة 13 من الدوري البلجيكي.

وسجل مدافع الخضر، توبة، هدف التعادل لصالح فريقه في الدقيقة 90+4 من الشوط الثاني، بعد أن كان متأخرا في النتيجة منذ الدقيقة العشرين من الشوط الأول، بهدف دون رد.

وخاض المدافع الدولي، أحمد توبة، كامل أطوار هذه المواجهة، ونال تنقيط 7.1/10، بعد أن تمكن من مساعدة فريقه على تفادي الخسارة داخل الديار، والمحافظة على المركز الرابع في سلم ترتيب البطولة البلجيكية، برصيد 21 نقطة بعد مرور 13 جولة.

للإشارة، خاض المدافع، أحمد توبة، مع فريقه ميشيلين، لحد الآن سبع مواجهات، شارك في ستة مناسبات أساسيا وسجل هدف وحيد.