توبة ينهي صياما طويلا عن التهديف استمر لـ 814 يوماً

جدّد المدافع الدولي الجزائري، أحمد توبة، العهد مع الشباك، بعد صيام عن التهديف استمر لـ 814 يوما، وذلك، بمناسبة لقاء ناديه ميشلين أمس السبت، أمام سانت جيلواز.

وسجل توبة، هدف التعادل لناديه في الدقيقة الـ 90+4. من المباراة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 13 من الدوري البلجيكي، والتي انتهت بهدف لمثله.

وحسب إحصائية نشرها موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصاء، فإن هدف توبة. في مرمى سانت جيلواز، هو الأول له بعد 814 يوما.

وأوضح المصدر نفسه، بأن آخر هدف سجّله الدولي الجزائري، يعود إلى تاريخ الـ 11 أوت 2022، بألوان نادي باشاك شهير التركي، في مرمى بريدابليك الايسلندي. برسم الأدوار التمهيدية لمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي.