توبة يواصل التألق مع فريقه إسطنبول باشاك شهير على المستوى الأوروبي

تألق الدولي الجزائري أحمد توبة، أمس الخميس، في مواجهة فريقه إسطنبول باشاك شهير، ضد غينك البلجيكي.

وذلك برسم ذهاب الدور 16 لدوري المؤتمرات الأوروبية، شهد اللقاء مشاركة لاعب الخضر توبة، أساسيا لغاية الدقيقة 83.

وساهم توبة في فرض فريقه التعادل ضد الخصم غينك البلجيكي، بتقديمه مردود إيجابي في اللقاء.

وبهذا التعادل حقق توبة رفقة فريقه نتيجة إيجابية على المستوى الأوروبي، حيث خاض الفريق التركي 13 مباراة في منافسة دوري المؤتمرات.

وحقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات، وخسر في مباراة واحدة.