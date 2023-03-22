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الرياضة

توبة يودع زميله المُعتزل أوزيل

بقلم فيصل زيان بوزيان
توبة يودع زميله المُعتزل أوزيل
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ودع لاعب المنتخب الوطني، أحمد توبة، زميله بالفريق باشاكشهير التركي، النجم مسعود أوزيل، بعد اتخاذه قرار الإعتزال.

ونشر لاعب الخضر توبة عبر حسابه الرسمي عبر تويتر اليوم الأربعاء، صورة له مع اللاعب مسعود أوزيل.

وكتب توبة:”لقد كان من دواعي سُروري اللعب بجانبك، بالتوفيق لك مستقبلاً”.

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