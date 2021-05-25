توبة يُفند الشائعات ويؤكد تلقيه دعوة بلماضي !

فند اليوم الثلاثاء المدافع الدولي الجزائري “أحمد توبة” كل الشائعات التي تحدثت عن تراجعه عن تمثيل الخضر وتفضيله مُنتخب بلجيكا.

لاعب فالفيك الهولندي نشر صورة له من التربص الآخير لمُحاربي الصحراء على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وأرفق اللاعب المُتعدد المناصب الصورة بعلم الجزائر في اشارة قوية لتواجده في التربص القادم للخضر والذي سينطلق يوم ال31 ماي.

وكان توبة قد شارك في تربص الخضر خلال شهر مارس لكن دون أن يُشارك ضد زامبيا وبوتسوانا ما جعل الصحافة البلجيكية تؤكد تراجعه عن تمثيل الخضر وتفضيله بلجيكا.