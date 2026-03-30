توبة يجدّد تمسّكه بقميص “الخُضر” ويفنّد الإشاعات !

جدّد الدولي الجزائري، أحمد توبة، تمسّكه بالمنتخب الوطني، مؤكّدًا وفاءه لقميص “الخضر” في مرحلة حساسة من مسيرته الكروية، سواء مع ناديه أو على الصعيد الدولي.

وجاءت تصريحات توبة، ردًا على الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن قرار رفضه تلبية دعوة المنتخب، تحت إشراف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش.

ونفى لاعب نادي باناثينايكوس اليوناني بشكل قاطع كل ما راج حول هذا الموضوع، حيث أوضح عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن ارتباطه بالمنتخب الوطني لم يتغير.

وأضاف توبة أن اختياره تمثيل الجزائر كان نابعًا من قناعة راسخة، مشددًا على أنه سيظل دائمًا تحت تصرف المنتخب، حتى في حال عدم استدعائه خلال الفترات الأخيرة.

واختتم الدولي الجزائري رسالته بالدعوة إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، معبّرًا عن فخره واعتزازه بحمل ألوان المنتخب الوطني.