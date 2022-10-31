توبة يُشفى من الإصابة ويعود للمُشاركة مع باشاك شهير التركي

شُفي النجم الدولي الجزائري، أحمد توبة، من الإصابة التي كان يُعاني منها وأبعدته عن مباريات فريقه.

حيث عاد المُدافع المحوري للمُشاركة مع فريقه إسطنبول باشاك شهير أمسية اليوم الإثنين في منافسة الدوري التركي الممتاز.

ودخل توبة بديلا في الدقيقة الـ84 من مواجهة الضيف، جيرسون سبور، التي انتهت بفوز فريقه 3-1 لحساب الجولة الـ12.

وكان، ابن مدينة بسكرة قد غاب عن آخر ثلاث مباريات لفريقه إسطنبول باشاك شهير.