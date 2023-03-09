توتال اينرجي تطلق أداة لاختيار زيت محرك المركبات

أطلقت “توتال اينرجي”، ” TotalEnergies Algérie”، أداة من أجل أصحاب المركبات، في جميع مراحل تغيير زيت المحرك. كما أشارت توتال، إلى أن هذه الأداة ستساعد في اختيار الزيت المناسب لمحرك المركبة.

وافادت توتال اينرجي، total energies algerie، أن الأداة تحت عنوان LubConsult Recommendation. ويمكن الولوج إليها عن طريق الرابط https://bit.ly/34lztZl.

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توقيع اتفاق بين اوكسيدنتال، ايني

للإشارة، تم التوقيع على اتفاق هام بين اوكسيدنتال، ايني وتوتال بقيمة 4 ملايير دولار. كما سيسمح الاتفاق بتزويد ايطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي.

في حين حضر مراسم التوقيع على العقد الجديد، كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب. والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار. وكلاوديو ديسكالزي الرئيس المدير العام لشركة إيني. وفيكي هولوب الرئيسة المديرة العامة لشركة اوكسيدنتال.

كما جاء في بيان سوناطراك “أنها قامت وشركاؤها أوكسيدنتال وإيني وتوتال اينرجي، بالعاصمة، بتوقيع عقد في مجال المحروقات”. “يخص الرقعة التعاقدية بركين”. “الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق حاسي مسعود بموجب قانون رقم 19-13 المنظم لنشاط المحروقات”.

في حين، أشار البيان، أن العقد المبرم على صيغة تقاسم الانتاج، يندرج ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين سوناطراك وشركائها بتاريخ 31 جانفي 2021.

وعن محتوى العقد المبرم، أوضحت سوناطراك، أن الأطراف المعنية تتعهد بتنفيذ عمليات تطوير واستغلال هذه الرقعة. عبر برنامج أشغال، والذي يتضمن على إجراء الدراسات الزلزالية ثلاثية الأبعاد بكثافة عالية وحفر 100 بئر نفطية. وتحويل 46 بئرا إلى آبار تعتمد على تقنية الضخ المتناوب للماء والغاز لتحسين استرداد المحروقات. وانجاز مخططات توجيهية لتحسين أداء المنشآت الانتاجية واعتماد الحلول الرقمية لتسيير الحقول النفطية. وتنفيذ مشروعين تجريبيين لاسترداد المعزز للنفط “EOR”. وإجراء دراسات ومشاريع بيئية متعلقة بخفض البصمة الكربونية.