«توتال» لم تشتر أسهم «اناداركوا» وسنستخدم حق الشفعة لحماية مصالح الجزائر

شركة «توتال» أعلنت بداية شهر ماي أنها عازمة على شراء أسهم «اناداركو» في الجزائر.. عرقاب:

وزارة الطاقة راسلت مجمع «اناداركوا» الأمريكي لكنه لم يرد على المراسلة

نفى وزير الطاقة، محمد عرقاب، وجود أي صفقة بين مجمع شركة «اناداركو» الأمريكية ومؤسسة «توتال» الفرنسية، تخص شراء الشركة الفرنسية لأسهم الشركة الأمريكية بالجزائر.

مؤكدا بأن الجزائر راسلت شركة «اناداركو» في الجزائر لكن هذه الأخيرة لم ترد عن مراسلة الحكومة الجزائرية، وهو ما يعني إبطال إجراءات الصفقة.

وقال وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس، خلال إشرافه على تنصيب بولخراص شاهير كرئيس مدير عام لشركة الكهرباء والغاز «سونالغاز».

إن مصالح وزارة الطاقة قد راسلت مجمع «اناداركو» الأمريكي، لكن هذه الأخير لم يرد على مراسلة الجزائر، وأكد عرقاب بأنه وفي حالة طرأت أي مستجدات أو تطورات بخصوص هذه القضية.

فإن الجزائر ستتخذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على مصلحتها الاقتصادية بما في ذلك استعمال حق الشفعة الذي ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات.

وفي سياق ذي صلة، أكد عرقاب بأن عدم إجابة «اناداركو» عن مراسلات الجزائر بخصوص هذه الصفة، يؤكد بأنه لم يتم إجراء أي صفقة مماثلة بين الشركة الأمريكية وشركة «توتال» الفرنسية.

وإلا لكان ممثلو شركة «اناداركو»، قد ردوا على مراسلة السلطات الجزائرية، نافيا بشكل قاطع أن تكون شركة «توتال» قد أجرت صفقت من أجل شراء أصول «اناداركو» في الجزائر.

وكانت شركة «توتال» قد أعلنت عن توقيع اتفاق ملزم مع شركة «أوكسيدانتال» من أجل اقتناء أصول المجمع النفطي الأمريكي «أناداركو» بالجزائر وغينيا والموزنبيق وجنوب إفريقيا.

بداية شهر ماي الجاري، وأكدت «توتال» في بيان لها سابقا أن الاتفاق المُحتمل إبرامه في حال قبول العرض القائم مع شركة «أوكسيدانتال» ينص على شراء مجمع «أناداركو» تقدر قيمته بـ8.8 مليار دولار.

وأكدت الشركة في بيانها، أن هذه الصفقة مرهونة بتوقيع واستكمال عقد الشراء المُرتقب لمجمع «أناداركو» من قبل «أوكسيدانتال»، وموافقة السلطات المعنية.

مضيفا أنّه من المقرر استكمال الصفقة بين شركتي «أوكسيدانتال» و«توتال» في 2020.

للإشارة، فإن مجمع «أناداركو»، متعامل في الجزائر ينشط في الكتلتين 404 و208 بمساهمة تقدر بـ24.5 من المئة في حوض بركين حقول حاسي بركين وأورهود والمرك، حيث تملك شركة «توتال» 12.25 من المئة.