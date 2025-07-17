توتر في الأجواء بين بلايلي وإدارة الترجي… والمدب يُخرج ورقة التصعيد!

خطف رئيس مجلس إدارة نادي الترجي التونسي، حمدي المدب، الأضواء خلال الحصة التدريبية لناديه، التي جرت أمس الأربعاء.

بعد ظهوره المفاجئ وحديثه المباشر مع جماهير الفريق حول عدة قضايا ملتهبة.

أبرزها ملف النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الذي بات مستقبلُه مع الفريق محلّ شك كبير مع “المكشخة”، بعد إرتباط إسمه بالعودة لفريقه السابق، بطل الجزائر، مولودية الجزائر.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام تونسية، فإن حمدي المدب، خلال حضوره بمركب “حسان بالخوجة” الخاص بنادي الترجي،أجرى حوارًا مطولًا مع الجماهير الحاضرة.

و فتح المدب، الملفات الساخنة المرتبطة بالميركاتو واللاعبين، وعلى رأسها ملف النجم الجزائري يوسف البلايلي.

وفي تصريحات مباشرة أمام الأنصار، أكد المدب، أن بلايلي سيصل إلى تونس يوم السبت المقبل، من أجل حسم مستقبله مع الفريق.

غير أن الرئيس لم يُخفِ نبرة الحزم، موضحًا أنه في حال رفض اللاعب تجديد عقده، فإن النادي لن يتردد في إبقائه على المدرجات حتى نهاية عقده الحالي.

في رسالة قوية تعكس رغبة الإدارة في فرض الانضباط وحماية هيبة الفريق.

وأضاف المدب أن إدارة الترجي ترفض التفريط في أي من ركائز الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ما يؤكد تمسك النادي باستقراره الفني، خاصة في ظل طموحاته الكبيرة للموسم المقبل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الأنباء حول ضغط بلايلي للعودة إلى ناديه السابق مولودية الجزائر، حيث تشير تقارير إعلامية إلى رغبة اللاعب في إنهاء تجربته مع الترجي والعودة إلى الدوري الجزائري. وهو ما ترفضه إدارة شيخ الأندية التونسية حتى الآن.