توتر كبير بين ماكرون ورئيس وزراءه

تداولت الصحافة الفرنسية خبر استقالة رئيس الوزراء ميشال بارنييه. لكن سرعان ما تم نفي ذلك من قبل حاشية إيمانويل ماكرون. إلا أن التوترات حول تشكيل الحكومة مرتفعة بين ماتينيون والإليزيه.

وقال مصدر داخلي داخل LR لقناة BFMTV “في مواجهة الضغوط المتعددة على تشكيلة حكومته. هل يستطيع ميشيل بارنييه الاستسلام؟ أنا قلق بعض الشيء. يمكن أن ينفجر”.

وفقًا لمعلومات من قناة BFMTV، قدم رئيس الوزراء لإيمانويل ماكرون قائمة أولية لوزراءه المستقبليين. والتي ضمت العديد من أعضاء حزب اليسار، وشخصيات قليلة من الكتلة المركزية.

ومن ثم فإن رئيس الوزراء الجديد يفكر في تعيين برونو ريتيللو للداخلية، ولوران فوكييز للاقتصاد. وآني جنيفارد للزراعة، وديدييه ميجو للعدالة.

ومع ذلك، وفي تبادل متوتر على ما يبدو، رفض إيمانويل ماكرون القائمة، معتبرا أنها ليست حكومة وحدة وطنية.

وقال مصدر من حزب الجمهوريين الفرنسي “إيمانويل ماكرون قال إنه سيقطع الأمور مع ماتينيون. لقد خرج من الباب لكنه عاد من النافذة. لقد أحضر غابرييل أتال وجيرالد دارمانين لتدمير ميشيل بارنييه. إنهم لا يفون بالتزاماتهم التي قطعوها قبل عشرة أيام”.

وأضاف: “أول الخاسرين هو إيمانويل ماكرون، سننتقل من الحل الهش إلى اللاحل على الإطلاق”.

ويقول مسؤول تنفيذي في الكتلة المركزية لقناة BFMTV: “إذا استقال، فستكون هذه بداية المشاكل”.

من جانبهم، نفى حاشية إيمانويل ماكرون رسميًا شائعة استقالة ميشيل بارنييه.