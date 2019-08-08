توتنهام أمام آخر فرصة للظفر بخدمات عطال

يلعب نادي توتنهام الإنجليزي، آخر حظوظه اليوم الخميس، للظفر بصفقة الدولي الجزائري يوسف عطال، تحسبا للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن إدارة توتنهام، تسعى لإستغلال آخر يوم من الميركاتو الصيفي في إنجلترا، في محاولتها لإقناع إدارة نيس، لبيع عقد عطال.

وتصطدم رغبة نادي توتنهام، في ضم الدولي الجزائري، باهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بخدماته من جهة، وعزم ناديه نيس، في الإحتفاظ بخدماته من جهة أخرى.

يذكر أن يوسف عطال (23 عاما)، يواصل علاجه من الإصابة التي يعاني منها على مستوى الكتف، للعودة بقوة في الموسم المقبل.