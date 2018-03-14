توتنهام قد يخسر خدمات نجمه لمدة عامين بسبب الخدمة العسكرية !

أشارت مصارد إعلامية بريطانية أن نادي توتنهام الإنجليزي قد يفقد خدمات لاعبه الكوري الجنوبي هيونج سون، لمدة عامين بسبب إلتزامه بتأدية الخدمة العسكرية في بلاده.

ونقلا عن صحيفة “الميرور” البريطانية، فإن “سون” صاحب الـ25 سنة مطالب بالعودة لبلاده لتأدية الخدمة العسكرية لمدة 21 شهر قبل أن يبلغ سن الـ28.

وحسب ذات المصدر فإن اللاعب مطالب بالإلتحاق بالجيش الكوري قبل نهاية سنة 2018 الجارية قبل أن يتعرض لعقوبات تصل للسجن.

وأشارت الصحيفة إلى أن “سون” يمكن أن تجنب تأدية الخدمة العسكرية إذا مثل بلده في أحد الألعاب الأولمبية أو الألعاب الأسيوية وأن يحصل على أحد الميداليات.