توتنهام يحرز لقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد

توج فريق توتنهام الإنجليزي، اليوم الأربعاء، بلقب الدوري الأوروبي “اليوروباليغ” بعد فوزه على مواطنه مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب بيرنان جونسون في الدقيقة 42. وهو هدف كان كافيا لتويج “هوتسبورز” بلقب الدوري الأوروبي.

وفشل فريق “الشياطين الحمر” بقيادة المدرب البرتغالي روبين أموريم في التتويج بلقب اليوروبا ليغ للمرة الثانية في تاريخه. بعد عام 2017 مع البرتغالي جوسيه مورينيو.

من الجانب المقابل، قاد المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، فريق توتنهام إلى حصد اللقب القاري، وخطف البطاقة الذهبية للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.