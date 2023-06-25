توتي يفاجئ ديبالا بشرط غريب قبل التنازل عن رقم 10

وضع نجم نادي روما الايطالي المعتزل فرانشيسكو توتي شرطا أساسيا للتنازل عن الرقم 10 الفخري للاعب ديبالا في الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال فرانشيسكو توتي في تصريح له لموقع “قول” العالمي اليوم “إنه يستحق ذلك إذا بقي في النادي من 10 إلى غاية 20 سنة”.

كما تطرّق توتي للحديث عن مستقبل الفريق في البطولة والمنافسة الأوربية، حيث أبدى ثقته الكبير في الاستقدامات الجديدة التي قام بها المدرب جوسيه مورينيو.

ويعتبر الدولي الجزائري حسام عوار احد استقدامات نادي العاصمة الايطالية المعوّل عليه كثيرا الموسم المقبل.

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