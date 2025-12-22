توجت بـ 3 ميداليات.. بداري يهنئ البطلة نادية كاتبي

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الطالبة البطلة نادية كاتبي، بعد تتويجها بثلاث ميداليات في البطولة العربية لرفع الأثقال المقامة بدولة قطر 2025.

وجاء في تهنئة الوزير “هنيئا للطالبة البطلة نادية كاتبي، طالبة بمعهد التربية البدنية والرياضية جامعة عبد الحميد بن باديس. مستغانم، تتويجها بثلاث ميداليات في البطولة العربية لرفع الأثقال المقامة بدولة قطر 2025، منافسات وزن 49 كلغ فئة أكابر”.

حيث توجت البطلة الجزائرية بميدالية ذهبية، وميداليتان فضيتان.

