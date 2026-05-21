توجيهات خاصة لأنصار “الخضر” قبل مواجهة هولندا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن جملة من الترتيبات التنظيمية الخاصة بالجماهير الجزائرية المرتقب حضورها المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الهولندي يوم 3 جوان المقبل بمدينة روتردام.

وأوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، أن البيان الصادر عن الاتحاد الهولندي يتضمن معلومات تنظيمية هامة تخص سير الحدث. لا سيّما آليات دخول الملعب، والتعليمات الأمنية، وشروط الدخول بالنسبة لحاملي التذاكر، إضافة إلى مجموعة من التوصيات لضمان نجاح هذا الموعد الكروي في أفضل الظروف.

ودعا الاتحاد الهولندي أنصار “الخضر” إلى الاطلاع المسبق على التعليمات الخاصة بالمباراة قبل التنقل إلى روتردام. بهدف تسهيل إجراءات الاستقبال وضمان تنظيم وجودهم داخل الملعب يوم اللقاء.

وتندرج هذه الخطوة ضمن التحضيرات التنظيمية الخاصة بالمواجهة الودية المنتظرة، التي ينتظر أن تعرف حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الجالية الجزائرية المقيمة في أوروبا لدعم المنتخب الوطني.